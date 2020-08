Salerno, alla Tenuta dei Normanni il concerto di Carlo Lomanto (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Voglio cantare e si nun canto moro,/ E si nun canto me sento murire./ Me sento fa’ nu nureco a lu core/Nisciuno amante me lo po’ sciuglìre”. Sono i versi di Libero Bovio, l’autore di “Passione”, a cui ha pensato il cantante e chitarrista Carlo Lomanto per ri-tornare sulle scene e presentare mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 20.30, il suo lavoro. La location è quella dell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni (Giovi Bottiglieri, Salerno) per la XXIII edizione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” organizzati dall’Associazione CTA di Salerno – quest’anno in forma ridotta -, ospitati ... Leggi su anteprima24

