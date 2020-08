Sale sul tetto delle Terme centrali di Pompei per farsi un selfie: turista rischia 3mila euro di multa (Di lunedì 17 agosto 2020) Fin sopra il tetto di uno degli edifici più maestosi di Pompei, le Terme centrali, solo per farsi un selfie. La storia è stata racontata dal quotidiano Il Mattino, che pubblica l’immagine della turista, della quale non si conosce nome e nazionalità. Una storia che ricorda il caso della statua di Canova deturpata da un turista che si è appoggiato per scattarsi una foto, rompendone le estremità. La turista di Pompei sarebbe salita sul tetto, posto a un’altezza di tre metri, percorrendo una scalinata normalmente vietata ai turisti. Nel farlo ha anche violato il divieto imposto ai visitatori del Parco archeologico di sedersi o appoggiarsi sui monumenti del ... Leggi su ilfattoquotidiano

