Sabaudia, dopo aver provocato un incidente stradale con feriti abbandona l’auto e si da alla fuga: rintracciato e denunciato 48enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri di Sabaudia, al termine dei rilievi per un sinistro stradale, deferivano in stato di irreperibilità per i reati di “omissione di soccorso e lesioni personali stradali” un 48enne di Terracina. L’uomo era alla guida della sua auto quando, effettuando una manovra imprudente, si è scontrato violentemente contro un’auto condotta da una donna di 33 anni, ferendola. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna. I medici le hanno riscontrato contusioni multiple giudicate guaribili in 10 giorni. Intanto il 48enne, subito dopo il sinistro, si era dato alla fuga abbandonando l’auto e dileguandosi fino a rendersi irreperibile. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Sabaudia dopo Coronavirus Lazio, da Ostia a Sabaudia: niente feste in spiaggia Il Messaggero Coronavirus, la festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati 10 romani

In sei sono tornati a Roma e sono positivi. Altri quattro sono ancora in Sardegna, ma anche loro sono stati contagiati e dovranno restare nell’isola fino a quando non risulteranno negativi. Le autorit ...

Comitato Gemellaggi di Sabaudia, pubblicato l’avviso per le iscrizioni al gruppo

Sabaudia – Dopo l’avviso pubblico del mese di marzo, pubblicato a pochi giorni dal lockdown, sono stati riaperti i termini per l’iscrizione al Comitato Gemellaggi del Comune di Sabaudia al fine di con ...

