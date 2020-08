Ryanair taglia il 20% dei voli a settembre e ottobre per calo delle prenotazioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Ryanair ridurrà la sua capacità di volo del 20% a settembre e ottobre a causa del calo delle prenotazioni “notevolmente indebolite negli ultimi 10 giorni” per la “continua incertezza sui recenti casi Covid in alcuni paesi dell’Ue”. E’ quanto comunica il vettore irlandese in una nota. I tagli, sottolinea Ryanair, si concentreranno su Paesi come Spagna, Francia e Svezia, dove i nuovi casi di coronavirus “hanno portato a maggiori restrizioni sui viaggi” e sull’Irlanda, che impone 14 giorni di quarantena ai turisti provenienti dalla maggior parte degli altri Paesi dell’Ue come Germania e Regno Unito. Leggi su huffingtonpost

