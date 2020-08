Ryanair annuncia il taglio del 20% dei voli a settembre e ottobre (Di lunedì 17 agosto 2020) Effetto covid-19 sui voli in Europa. La crescita dei contagi in tutto il Continente influisce sulla programmazione delle compagnie aeree. Tra queste c’è Ryanair, che ha ha annunciato oggi il taglio del 20% dei voli a settembre e ottobre. La “notevole” riduzione delle prenotazioni negli ultimi 10 giorni dovuta “all’incertezza legata ai nuovi aumenti di casi di coronavirus in alcuni paesi Ue” hanno portato Ryanair a decidere di ridurre la sua capacità di volo del 20% a settembre e ottobre, ha spiegato l’azienda in una nota, sottolineando che la maggior parte dei tagli riguarderà la riduzione della frequenza piuttosto che la chiusura di rotte e si ... Leggi su laprimapagina

