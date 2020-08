Ryan Reynolds vende Aviation Gin e chiede scusa alla madre, Blake Lively e George Clooney (Di lunedì 17 agosto 2020) Ryan Reynolds ha annunciato la vendita del marchio Aviation Gin, chiedendo poi scusa a sua madre, sua moglie e persino a George Clooney. Ryan Reynolds ha venduto il marchio American Aviation Gin per una cifra pari a 335 milioni di dollari, a cui potrebbero essere aggiunti ulteriori 275 milioni, e ha voluto chiedere scusa a sua madre, alla moglie Blake Lively e altre persone, tra cui anche l'attore George Clooney. La bevanda alcolica è ora nelle mani di Diageo, la multinazionale britannica. Ryan Reynolds ha dichiarato: "Poco ... Leggi su movieplayer

