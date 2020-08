Ryan Reynolds e il Covid, messaggio ai giovani: «Non uccidete mia mamma» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il coronavirus continua a fare paura. Negli ultimi giorni, infatti, la curva dei positivi al Covid è tornata pericolosamente a crescere e il numero delle vittime aumenta di ora in ora. Così alcune star internazionali dello spettacolo hanno cominciato a chiedere alle persone – specialmente ai più giovani – di non abbassare la guardia, ossia continuare ad usare le mascherine e rispettare le regole sugli assembramenti. Leggi su vanityfair

Il primo ministro della Columbia Britannica ha chiesto all’attore canadese di invitare i ragazzi a non abbassare la guardia sul coronavirus: «Pericoloso andare alle feste. I miei party? Sul divano a g ...

Coronavirus, Ryan Reynolds invita i giovani a non partecipare ai party: "Non uccidete mia madre"

Il presidente del distretto della British Columbia in Canada ha chiesto a Ryan Reynolds di incoraggiare la popolazione più giovane a rinunciare ai party nel tentativo di preservare la propria salute.

