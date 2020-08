Ronald Koeman vicino alla panchina del Barcellona (Di lunedì 17 agosto 2020) La pesante e umiliante sconfitta subita dal Bayern Monaco che è costata l’eliminazione dai quarti di finale di Champions League, ha avviato all’interno del Barcellona una rivoluzione che non risparmierà nessuno: allenatore, dirigenti e giocatori sono destinati a fare le valigie. Ronald Koeman per il dopo Setien Non c’è dubbio che l’attuale tecnico, Qique Setien, abbia le ore contate. In pole per sostituirlo è balzato nelle ultime ore, Ronald Koeman, molto stimato dall’ambiente blaugrana soprattutto per i suoi trascorsi da giocatore tra il 1989 e il 1995, segnando il goal decisivo nella finale della Coppa dei Campioni del 1992 contro la Sampdoria. Nonostante sia attualmente sotto contratto con la Federazione Olandese per guidare la ... Leggi su sport.periodicodaily

