Roma:Raggi "buon lavoro a Friedkin,società patrimonio città" (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - Roma, 17 AGO - "Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà dell'AS Roma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di ... Leggi su corrieredellosport

virginiaraggi : Il cantiere per il nuovo Skate Park di Roma va avanti. Sorgerà a Ostia, nel Municipio X e sarà uno dei più belli e… - virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - Kareiz16 : @CZampa_official @virginiaraggi @OfficialASRoma Bravo Carlo! Per anni se só magnati tutto a Roma stavate tutti zitt… - AnsaRomaLazio : Roma:Raggi 'buon lavoro a Friedkin,società patrimonio città'. La sindaca saluta l'arrivo del nuovo proprietario del… -