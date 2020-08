Roma. Tenta il suicidio da Ponte Mazzini, salvato dai Carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma. Nel pomeriggio di ieri, un Romano di 59 anni, con problemi di tossicodipendenza e affetto da una pregressa patologia psichiatrica, si era seduto sul parapetto di Ponte Mazzini, sporgendosi pericolosamente verso il Tevere e manifestando chiari intenti suicidi. Una nota giunta al 112 ha segnalato la presenza dell’uomo e una pattuglia di Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, in zona per un servizio di controllo del territorio, si e’ immediatamente avvicinata per verificare la segnalazione. Quando i militari sono arrivati sul Ponte hanno notato il 61enne, in forte stato d’ansia, che ha alla loro vista ha detto di volersi buttare e farla finita. Con tutta le cautele del caso, i Carabinieri hanno iniziato a parlare con ... Leggi su romadailynews

