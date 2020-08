Roma, strattona una bambina e le strappa il cellulare dalle mani: inseguito e arrestato 37enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i servizi di controllo dei Carabinieri nella Capitale e Provincia, sulla base delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Roma sono stati intensificati al fine di prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. Proprio nel corso di uno di questi servizi preventivi, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno sventato una rapina a Casal Bruciato, sulla via Tiburtina, ai danni di una minore. Il rapinatore, un 37 enne Romano, con precedenti, aveva, poco prima, afferrato e bloccato per una spalla una bambina dodicenne, strappandole dalle mani il cellulare, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri, in transito in quel momento, attirati dalle urla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Come e perché Francia e Germania da posizioni diverse strattonano l’Italia. Il commento di Carlo Pelanda tratto da Italia Oggi Chi scrive, da mesi, ha la sensazione che sia in atto uno swap tra Roma e ...

Porto Rotondo, strattona e minaccia ex: arrestato 23enne

turista 23enne di Roma accusato dei reati di atti persecutori, rapina e danneggiamento nei confronti della sua ex fidanzata, una 21enne, anche lei laziale. Secondo quanto ricostruito dai militari, “I ...

