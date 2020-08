Roma, si continua con De Sanctis: il nuovo ds arriverà dopo l’estate (Di lunedì 17 agosto 2020) La Roma dovrebbe continuare ad affidare la direzione sportiva a Morgan De Sanctis in attesa dell’arrivo del nuovo ds Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma dovrebbe affidarsi ancora a Morgan De Sanctis per la direzione sportiva nell’estate 2020. L’ex portiere condurrà quindi il mercato di questa sessione estiva per costruire la rosa della stagione 2020/2021. I profili dei direttori sportivi che Friedkin ha in mente sono ancora sotto contratto e perciò bisogna aspettare per il loro arrivo. La nuova dirigenza non ha comunque fretta: per ora c’è Morgan De Sanctis. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

