Roma, Raggi: “Auguri a Friedkin, accogliamo imprenditori che vogliono creare lavoro” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà dell’As Roma. accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città”. Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale del club giallorosso. Leggi su sportface

