Roma, Pedro è tuo: l'attaccante è sbarcato nella capitale (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma - Pedro Rodriguez è sbarcato nella capitale. L'attaccante spagnolo è atterrato alle 13 al terminal privato dell'aeroporto di Ciampino per cominciare la sua nuova avventura alla Roma . L'ex ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Pedro arrivato a #Roma: tra poco le prime immagini su @SkySport 24 #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pedro è arrivato a #Roma: le sue prime immagini in Italia ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Pedro è a #Roma: il video del suo arrivo ???? - Gianluc36934593 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Pedro è arrivato a #Roma: le sue prime immagini in Italia ?? - MarcoValerioBav : @ShinichiroMo84 @Estadio_ED Anche la roma, ma prende Pedro... -

Nuovo corso per la Roma, che oggi passa ufficialmente da James Pallotta a Dan Friedkin. Nelle ore in cui si formalizza il passaggio di proprietà sbarca a Ciampino Pedro Rodriguez, il primo quasi certo ...Pedro è sbarcato a Fiumicino: l'attaccante spagnolo, 33 anni compiuti il 28 luglio, è il primo acquisto della Roma per la nuova stagione e l'ultimo della gestione Pallotta, preso a costo zero dal Chel ...