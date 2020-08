Roma, Pedro è arrivato in città. Nel pomeriggio visita medica e ufficialità (Di lunedì 17 agosto 2020) Pedro, neo acquisto della Roma, è atterrato poco fa nella Capitale dove farà le visite mediche e firmerà il contratto nel pomeriggio Pedro, neo acquisto della Roma, è arrivato poco fa nella Capitale. Nel pomeriggio l’ex giocatore del Chelsea svolgerà le visite mediche per poi firmare il proprio contratto con la società giallorossa. In seguito arriverà l’ufficialità dell’acquisto da parte della Roma. L’esterno spagnolo, classe 1987, arriva a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Chelsea. Pedro, con un passato nel Barcellona, è ora pronto per una nuova esperienza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pedro è arrivato a Roma: contratto fino al 2023, manca solo l'ufficialità

