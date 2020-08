Roma, Pallotta saluta: "Mi auguro si possa ripartire dal nostro lavoro" (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma - James Pallotta , poche ore dopo il closing che ha decretato il passaggio di proprietà della Roma al Friedkin Group , ha inviato un messaggio di addio riportato nel comunicato uficiale del Club. ... Leggi su corrieredellosport

Ora è tutto ufficiale: la Roma è di Dan Friedkin, che rilascia le prime dichiarazioni da presidente del club giallorosso e conferma la scelta di Guido Fienga come manager per guidare la prima fase del ...(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che il Gruppo Friedkin possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma ...