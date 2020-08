Roma, Pallotta a Friedkin: “Che possa ripartire da ciò che abbiamo costruito” (Di lunedì 17 agosto 2020) James Pallotta e il passaggio di consegne a Dan Friedkin. L’ormai ex patron della Roma ha speso qualche parola in merito all’ufficialità dell’operazione, apparsa tramite un comunicato nel tardo pomeriggio di lunedì 17 agosto: “Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni – spiega Pallotta – trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. ... Leggi su sportface

