Roma-Friedkin, inizia la nuova era Zaniolo blindato e... sogno Totti (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma e Dan Friedkin al giorno delle nozze. Il magnate texano (capitale personale è di 4,2 miliardi di dollari, al 504° posto tra gli uomini più ricchi del mondo) diventa il 25° presidente giallorosso. Un'operazione da 591 milioni di euro quella che ha consegnato nelle mani del nuovo proprietario il clhb guidato sin qui da James Pallotta. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

