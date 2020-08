Roma choc, 37enne dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta e cerca di investire i pedoni al mercato. 'Aveva gli occhi venati di ... (Di lunedì 17 agosto 2020) Paura a Roma. Ha urtato e danneggiato diverse automobili in sosta prima di arrestare la folle corsa davanti il mercato di Spinaceto dove ha provato ad investire le persone che facevano spesa. Prima di ... Leggi su leggo

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ?? ?? La #Roma è di #Friedkin ?? La notte di #Conte ??… - LegaSalvini : VIOLENTATA DA UNO STRANIERO SUL TRENO ROMA-AVEZZANO, 60ENNE SOTTO CHOC: AGGRESSORE ARRESTATO - estornudoauto : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ?? ?? La #Roma è di #Friedkin ?? La notte di #Conte ?? #Moto cho… - ginobrennorusso : Roma choc, 37enne dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta e cerca di investire i pedoni al mercato. «Aveva… - akille15 : Roma choc, 37enne dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta e cerca di investire i pedoni al mercato. «Aveva… -