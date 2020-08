Roma, anziana signora maltrattata dal figlio e costretta a lasciare la propria casa (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono stati gli agenti del commissariato Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, ad accogliere la richiesta di aiuto di un’anziana donna che, alla vigilia di ferragosto, è stata costretta a lasciare la casa in cui viveva con il figlio a causa dell’ennesima aggressione da parte di quest’ultimo. La donna ha raccontato ai poliziotti che il figlio, un 62enne Romano , sin dai primi giorni di convivenza, ha tenuto un atteggiamento aggressivo e molesto nei suoi confronti, privandola di tutti i suoi documenti personali, carte di pagamento e del cellulare, aggiungendo che in più di un’occasione è stata aggredita fisicamente con calci e pugni. Nonostante i continui maltrattamenti, prima d’ora l’anziana ... Leggi su ilcorrieredellacitta

