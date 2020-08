Roma, 20enne scomparsa da 6 giorni: forti preoccupazioni per la sorte della ragazza, l’appello per ritrovarla (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ scomparsa da 6 giorni, la ventenne Noemi Rouissi. La giovane, di Roma, è stata avvistata l’ultima volta in zona Tor Bella Monaca, verso i Due Leoni. la ragazza è alta 1,71, al momento della scomparsa indossava jeans e maglietta. Non aveva il cellulare il cellulare con sé: la ragazza è fuggita dopo una lite con il padre e dopo quel momento non si sono più avute notizie della ragazza. La situazione della 20enne è molto delicata, si chiede la massima condivisione e aiuto per ritrovarla al più presto. Chiunque la veda è pregato di contattare le forze dell’ordine o i numeri 3343176192 – 3240825182 o in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

