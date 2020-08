«Rocciamorgia», un festival incastonato nel molisano (Di martedì 18 agosto 2020) Sono tre anni che partecipo a questo piccolo festival organizzato tra Trivento e Pietracupa, «Rocciamorgia», pensato da un gruppo di amici tra i quali Antonio Seibusi e Fridanna Maricchiolo, piccoli paesi sperduti nel vasto paesaggio del Molise di Mezzo dentro il Parco delle Morge, fatto di rocce sedimentate in ambiente marino esplose milioni di anni fa a causa dei movimenti tettonici della crosta terrestre, un miracolo naturale en plein air. È UN MODO per riabitare e riconciliarsi con la natura, … Continua L'articolo «Rocciamorgia», un festival incastonato nel molisano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 AGO - Sei giorni di eventi, tre paesi coinvolti, più di venti incontri, oltre settanta ospiti tra scrittori, musicisti, giornalisti, artisti, rappresentanti delle istituzioni e ...

