Rivoluzione Barcellona: elezioni presidenziali il 15 marzo (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’esonero di pochi minuti fa di Quique Setièn, la Rivoluzione in casa Barcellona continua. Come annunciato dal sito ufficiale del club blaugrana, sono state indette le elezioni presidenziali il 15 marzo: “Il Consiglio di amministrazione dell’FC Barcelona, ​​assumendosi la responsabilità della situazione sportiva che sta vivendo il club, ha concordato che la data per le prossime elezioni presidenziali sarà la prima giornata dopo il 15 marzo 2021. L’annuncio ufficiale delle elezioni avrà luogo alla fine di gennaio 2021, in conformità con le disposizioni dell’articolo 43.1 dello Statuto del Club”. ÚLTIMA HORA La Junta Directiva decide que las ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Barcellona, in rosa solo sei incedibili: i nomi: Rivoluzione Barcellona: secondo Sport, nella lista degli incedibil… - Mediagol : #Barcellona, parte la rivoluzione: Setién esonerato, il comunicato ufficiale - Mediagol : Barcellona, parte la rivoluzione: Setién esonerato, il comunicato ufficiale - Eurosport_IT : Il #Barcellona saluta #Setien e pensa ad una ristrutturazione della prima squadra... -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Barcellona Rivoluzione Barcellona, quattro giocatori nel mirino del Manchester United TUTTO mercato WEB Barcellona, via Setien dopo la disfatta con il Bayern, in arrivo Koeman

Una riunione così bollente al Barcellona non si vedeva da anni. L’ufficializzazione di Ronald Koeman come nuovo allenatore è attesa per martedì. L’olandese è stato fin da subito la prima opzione di Jo ...

Barcellona, ora è ufficiale: esonerato Quique Setien

Il Barcellona comunica l'esonero di Quique Setien: fatali la figuraccia contro il Bayern e il rapporto non idilliaco con l'ambiente blaugrana. Mancava solo l’ufficialità, ma era solo questione di ore.

Una riunione così bollente al Barcellona non si vedeva da anni. L’ufficializzazione di Ronald Koeman come nuovo allenatore è attesa per martedì. L’olandese è stato fin da subito la prima opzione di Jo ...Il Barcellona comunica l'esonero di Quique Setien: fatali la figuraccia contro il Bayern e il rapporto non idilliaco con l'ambiente blaugrana. Mancava solo l’ufficialità, ma era solo questione di ore.