Ritrovato il corpo senza vita nel bosco | riconosciuto dagli indumenti

Macabro ritrovamento nelle scorse ore tra i boschi della Val di Vara, in Liguria, dove dalla boscaglia è emerso il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, che si trovava in una zona impervia, è staro recuperato dal Soccorso Alpino Liguria e trasportato dai Vigili del Fuoco in una struttura apposita in attesa degli esami per stabilirne l'identità ma l'ipotesi principale al momento è che possa trattarsi di Piero Grisotti, l'escursionista scomparso nel nulla lo scorso 6 luglio mentre passeggiava tra le alture sopra Varese Ligure, in provincia della Spezia. A rivenire il cadavere sono stati proprio alcuni escursionisti che domenica mattina si aggravano in zona alle pendici del Monte Gottero. Sono stati loro a chiamare i soccorsi facendo scattare l'operazione di recupero della salma.

