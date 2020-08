Rischio contagi Covid, chiesto il rinvio delle elezioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rinviare le elezioni regionali. Via al comitato promotore della raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica di rimandare le elezioni sia regionali che amministrative come anche il referendum previsti per settembre. Una richiesta dettata dall’emergenza Covid-19 e dal Rischio contagi, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni governative per il ritorno dell’aumento dei casi. “Chiediamo il rinvio allo scopo di evitare file, assembramenti, promiscuità e pericoli per la salute pubblica come anche farse e mortificazioni per la democrazia – spiega Angelo Pisani dell’associazione Noi consumatori che ha promosso l’iniziativa -. Non è pensabile immaginare di poter ... Leggi su anteprima24

repubblica : Rave party con 1.500 ragazzi sulle rive dell'Adda, polemica sul mancato sgombero: 'Rischio contagi' - CarboniStelvio : RT @alepanzaoff: Chiudono locali, terrorizzano e multano gli Italiani mettendo a rischio aziende e posti di lavoro. Intanto anche oggi sbar… - dododidi25 : Avete chiuso le #discoteche ma per i connazionali che rientrano dai paesi a rischio non mettete il blocco voli nono… - antonel52837259 : RT @ValterRimini: Rave party con 1.500 ragazzi sulle rive dell'Adda, polemica sul mancato sgombero: 'Rischio contagi' .@GiuseppeConteIT ri… - RobertoMunarett : RT @alepanzaoff: Chiudono locali, terrorizzano e multano gli Italiani mettendo a rischio aziende e posti di lavoro. Intanto anche oggi sbar… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio contagi Rischio lockdown se aumenteranno i contagi (ma "localizzati"). Cerignola città pugliese con più positivi al Covid-19 FoggiaToday Coronavirus, all'aeroporto di Palermo pronti i primi 480 tamponi sui passeggeri dei 4 Paesi più a rischio

I tecnici dell'Asp di Palermo pronti a effettuare i tamponi su tutti passeggeri che provengono da Croazia, Grecia, Malta e Spagna che atterreranno all'aeroporto Falcone Borsellino. "Già per domani ne ...

Rientri dall'estero, dai drive-in alle cliniche mobili: ecco come funzionano i test nelle regioni

Cinque giorni dopo l'ordinanza del ministro della Salute — e mentre i casi di contagio, in Italia, continuano a salire, così come in altri Paesi non inseriti nella lista del ministero, a partire dalla ...

