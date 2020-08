Rione Libertà, investito 63enne mentre era a bordo del suo motorino (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Disavventura questa mattina per un 63enne di Benevento che è stato investito da un’auto mentre era alla guida del suo motorino. L’uomo stava percorrendo via Bonazzi – strada del Rione Libertà – quando è stato colpito in pieno da un’auto che usciva in retromarcia da un vicolo nel tentativo di immettersi sull’arteria principale. Necessario l’intervento dei soccorritori del 118 che lo hanno immobilizzato e trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per dolori alla schiena. L'articolo Rione Libertà, investito 63enne mentre era a bordo del suo motorino proviene da ... Leggi su anteprima24

