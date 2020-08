Rinaldi sulle nuove restrizioni: “Il governicchio si prepara a firmare il Mes?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – “Domanda per un amico, non è che con queste ultime restrizioni (leggasi mascherine all’aperto) il governicchio vuole imbavagliare anche la campagna elettorale?”. E’ quanto scritto su Twitter da Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega da sempre fortemente critico nei confronti dell’operato del governo Conte. “Altra domanda per un amico: con l’ordinanza che fa presagire il ritorno ad una presunta emergenza, non è che il governicchio ha già la penna in mano per firmare il Mes?”, cinguetta ancora l’economista. Altro provvedimento, altre restrizioni dunque. “Orari delle Ztl?” La giostra schizofrenica a cui ci ha abituato il governo non si arresta e d’un ... Leggi su ilprimatonazionale

