Rientri dall’estero, dai drive-in alle cliniche mobili: ecco come funzionano i test nelle regioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Le regioni si muovono in ordine sparso, mentre negli scali le autorità sanitarie locali cercano di capire come attrezzarsi per i tamponi da effettuare obbligatoriamente ai vacanzieri di rientro da Grecia, Spagna, Malta e Croazia Leggi su ilsole24ore

chedisagio : Se il 14 settembre - dopo sette mesi - le scuole non riaprono, non è per colpa di discoteche, spiagge o rientri dal… - fisco24_info : Rientri dall’estero, dai drive-in alle cliniche mobili: ecco come funzionano i test nelle regioni: Le Regioni si mu… - Alessan16814316 : RT @AndreaGiuricin: #test rientri dall'#estero #COVID19 Gli #aeroporti sono vittime di leggi/ordinanze pensate in una notte. Bisogna prima… - genesdegenes : RT @BJLiguria: Rientri dall'estero in Liguria, come contattare le Asl per eseguire il tampone - - natipanchie : RT @AndreaGiuricin: #test rientri dall'#estero #COVID19 Gli #aeroporti sono vittime di leggi/ordinanze pensate in una notte. Bisogna prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dall’estero Coronavirus. Docenti “prigionieri” nelle città d’origine perchè arrivati dall’Emilia Romagna Gazzetta di Modena