Rientra dalla Croazia e contagia il papà 60enne, che finisce in terapia intensiva (Di lunedì 17 agosto 2020) Rientra dalla Croazia e contagia Succede a Fano e le Marche, da tempo a zero terapie intensive, tornao a fare i conti con un malato grave Un uomo di 60 anni di Fano (Pesaro e Urbino) è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale Marche Nord di Pesaro. L’uomo è stato contagiato dal figlio Rientrato nei giorni scorsi dalla Croazia, Paese dove si registra un boom di contagi e divenuto osservato speciale, visto che il ministero della Salute ha imposto il tampone entro 48 ore per chi torna in Italia dalla Croazia, oltre che da Malta, Spagna e Grecia. A riportare la notizia è la stampa locale. La comunicazione è del Gores, ... Leggi su limemagazine.eu

due ventenni romane positive dopo una festa a Porto Rotondo Dunque, abbiamo sottolineato come in questa fase a destare preoccupazione siano anche i contagi di ritorno di italiani che hanno deciso di ...

Coronavirus: nelle Marche 8 nuovi positivi in 3 province

1' di lettura 17/08/2020 - Nuovi dati sul fronte Coronavirus dalla Regione Marche nella giornata di lunedì 17 agosto. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 646 tamponi: ...

