Ricerca e salute | approvato accordo quadro Regione-Cnr-Iss-Azienda Toscana NO

Avvio di un rapporto di collaborazione tra Regione Toscana, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Azienda Toscana Nord Ovest ed Istituto Superiore di Sanità (ISS) per individuare e promuovere una serie di programmi di Ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito della medicina traslazionale e personalizzata. Lo stabilisce uno schema di accordo quadro approvato dalla giunta regionale. L'accordo punta ad incentivare e a realizzare in modo congiunto attività di Ricerca dedicata in modo prioritario al campo della biomedicina sperimentale, traslazionale, oncologia, metabolismo e patologie affini e/o correlate e chirurgia mininvasiva e telechirurgia.

La Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, dopo che il presidente Vladimir Putin aveva annunciato, martedì scorso, di avere approvato, primo al mond ...

