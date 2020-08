Riapertura scuole, Azzolina: “È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Serve la collaborazione di tutti” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “La scuola – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – ha dato tanto nei mesi più duri dell’emergenza, ora servono responsabilità e consapevolezza da parte di tutti. Dobbiamo rispettare le norme di sicurezza ogni giorno. Dobbiamo tutelare la nostra salute e quella degli altri. È ... Leggi su lanotiziagiornale

Si potrà derogare al metro di distanza a condizione che si porti sempre la mascherina. Il 19 agosto riunione chiave del CTS Di. Se l'aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle ...

