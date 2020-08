Riapertura delle scuole a settembre a rischio? (Di lunedì 17 agosto 2020) La Riapertura delle scuole a settembre è a rischio? Se l’aumento del numero dei contagi da coronavirus non si arresterà il ritorno alle aule potrebbe essere compromesso. Lo dicono gli esperti che fanno appello alla responsabilità di tutti, a partire proprio dai ragazzi, e il rispetto massimo delle regole per evitare un riavvio dell’anno scolastico senza alunni nelle classi. Il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra paventa il pericolo di arrivare al 14 settembre “con un numero di casi che renderebbero la Riapertura pericolosissima”. Nel Lazio l’assessore alla Salute Alessio D’Amato avverte. “Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare ... Leggi su laprimapagina

