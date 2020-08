Repubblica - Boga ha detto sì al progetto Gattuso: si cerca la contropartita giusta per il Sassuolo (Di lunedì 17 agosto 2020) La prima scelta del Napoli per l’esterno d’attacco resta sempre Jeremie Boga. Lo ribadisce l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come sia in atto una trattativa per provare a convincere il Sassuolo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Repubblica - Boga ha detto sì al progetto Gattuso: si cerca la contropartita giusta per il Sassuolo -