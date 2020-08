Remco Evenepoel dimesso dall'ospedale: il belga torna a casa, viaggerà da steso (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal nostro partner OAsport.it Remco Evenepoel è stato dimesso dall'ospedale Sant'Anna di Como, dove era ricoverato da sabato ...di partenza sono quelli di Malpensa o Lugano come ha riportato la Gazzetta ... Leggi su eurosport

