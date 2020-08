Regolarizzazione di colf e braccianti, arrivate in totale 207mila domande. Il Viminale: “L’85% riguarda il lavoro domestico e di assistenza” (Di lunedì 17 agosto 2020) Per riuscire ad approvare la Regolarizzazione di colf e braccianti, inserita a fatica nel decreto Rilancio, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova aveva minacciato persino le dimissioni. E si era commossa nell’annunciare il compromesso raggiunto in maggioranza lo scorso 13 maggio per combattere “il caporalato“. Ora che la procedura si è conclusa, dal Viminale sono arrivati i dati definitivi su chi ne ha fatto richiesta. Le domande ricevute dal portale del ministero dell’Interno sono 207.542. In prevalenza si tratta di colf e badanti (85 per cento), mentre il resto riguarda i braccianti impiegati nelle campagne. La Lombardia è la regione da cui sono state inviate il maggior numero di richieste per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si è conclusa la procedura di regolarizzazione dei rapporti di lavoro avviata lo scorso 1 giugno per agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona: 207.542 le domande ricevute dal portale de ...

