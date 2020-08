Regione Campania: varato nuovo regolamento per le aziende agricole, de Cristofaro: “Continuiamo a sostenere le nostre imprese” (Di lunedì 17 agosto 2020) La Regione Campania ha recentemente varato il nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 24/2019 che autorizza le aziende agricole e gli agriturismi a produrre, trasformare, confezionare e vendere prodotti alimentari lavorati direttamente nelle loro cucine. “Un ottimo risultato a sostegno delle nostre imprese, volto allo sviluppo dell’agricoltura contadina e alla valorizzazione delle tante tipicità … L'articolo Regione Campania: varato nuovo regolamento per le aziende agricole, de Cristofaro: “Continuiamo a sostenere le nostre imprese” ... Leggi su teleclubitalia

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - GDF : #COVID19. Il #BancoAlimentareCampania somministrerà circa 20mila pasti a favore delle #famiglie più bisognose della… - torels87 : Nuova ordinanza della Regione Campania....mascherina obbligatoria all'aperto dalle ore 18.00 alle ore 6.00.....io v… - furiadicheb1985 : La #Campania è quella regione che ha gestito PEGGIO la fase 3 di questo #Covid19. Superficialità e nefandezze come… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania

Regione Campania

«Chi come me è garantista prima con gli avversari e poi con se stessi lo è nei fatti e non come altri solo nelle parole. Io credo che Forza Italia debba tornare ad essere un baluardo garantista e libe ...Si riporta la nota di Luigi Caputo del Comitato Regionale PRC Campania. Sono comparsi in questi giorni anche ad Avellino i mega manifesti elettorali di Vincenzo De Luca. Lo slogan recita: “La Campania ...