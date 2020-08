Regione Campania, De Luca: Anche nel prossimo anno trasporto pubblico locale gratis per gli studenti (Di lunedì 17 agosto 2020) “È ripartita la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti residenti in Campania”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Dal 2016, le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 26 anni possono usufruire di questa importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli che studiano, risparmia mediamente 800 euro all’anno. Siamo stati la prima Regione in Italia a varare questa misura di grande civiltà e continuiamo a mantenere questo impegno concreto” conclude il governatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - GDF : #COVID19. Il #BancoAlimentareCampania somministrerà circa 20mila pasti a favore delle #famiglie più bisognose della… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Concorso 516 Posti centri per l'impiego Regione Campania - Manuale Per La… - irpiniatimes1 : I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus in Campania, tutta la mappa dei nuovi contagi

Scende il numero dei casi di Coronavirus in Campania. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di crisi regionale – che come sempre si riferisce ai test effettuati sino alle 24 del giorno precedente ...

Coronavirus. 34 positivi in Campania, 24 provenienti dall’estero

Il report diramato dalla Regione Campania d parte dell’Unità di crisi, fa registrare nelle ultime 24 ore i seguenti dati: 34 contagiati, 12 in meno rispetto a due giorni fa ma con meno della metà dei ...

Scende il numero dei casi di Coronavirus in Campania. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di crisi regionale – che come sempre si riferisce ai test effettuati sino alle 24 del giorno precedente ...Il report diramato dalla Regione Campania d parte dell’Unità di crisi, fa registrare nelle ultime 24 ore i seguenti dati: 34 contagiati, 12 in meno rispetto a due giorni fa ma con meno della metà dei ...