Regionali, Caldoro scrive a Mattarella: Emergenza Covid, commissariare la Campania (Di lunedì 17 agosto 2020) “Poteri commissariali per gestire l’Emergenza con maggiore efficacia e per tutelare la salute” e “sottrarre a chi lavora per il proprio consenso la gestione di una fase delicata”, evitando così che si configuri “un vulnus alla necessaria neutralità istituzionale che dev’essere garantita durante le elezioni”. È questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro, al capo dello Stato, Sergio Mattarella, in qualità di garante dell’unità nazionale e del rispetto della Costituzione. “La recente proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di Emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei connessi termini di legge, adottata ... Leggi su ildenaro

