Referendum, Toninelli: “Il Movimento voterà sì” e lancia la campagna per il taglio dei parlamentari (Di lunedì 17 agosto 2020) “Dopo un lungo lavoro in Parlamento è giunto il tempo di confermare con il Referendum il taglio del numero dei parlamentari. Il Movimento 5 Stelle voterà sì per allineare l’Italia agli atri paesi europei, per rendere i parlamentari più incisivi e per fare risparmiare agli italiani mezzo miliardo di euro a legislatura”, così Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle, a proposito del Referendum per il taglio dei parlamentari. L'articolo Referendum, Toninelli: “Il Movimento voterà sì” e lancia la campagna per il taglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

avv_gioia : RT @Yi_Benevolence: Vuoi buttare #Toninelli fuori dal Parlamento? VOTA NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. #staseraitalia - LauraValli : RT @Yi_Benevolence: Vuoi buttare #Toninelli fuori dal Parlamento? VOTA NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. #staseraitalia - paologubbi : RT @Yi_Benevolence: Vuoi buttare #Toninelli fuori dal Parlamento? VOTA NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. #staseraitalia - valterafrica : RT @Yi_Benevolence: Vuoi buttare #Toninelli fuori dal Parlamento? VOTA NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. #staseraitalia - giorgio757 : RT @Yi_Benevolence: Vuoi buttare #Toninelli fuori dal Parlamento? VOTA NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. #staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Toninelli Ponte: sogno mai tramontato,28 anni stop and go Agenzia ANSA Ponte: sogno mai tramontato,28 anni stop and go

Un sogno mai tramontato, tra decenni di stop and go, cui ora si aggiunge l'idea futuristica di un collegamento sottomarino. Il sogno di collegare la Sicilia al continente con ponte sullo Stretto affas ...

Un sogno mai tramontato, tra decenni di stop and go, cui ora si aggiunge l'idea futuristica di un collegamento sottomarino. Il sogno di collegare la Sicilia al continente con ponte sullo Stretto affas ...