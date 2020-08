Referendum sul taglio dei parlamentari, Forza Italia si schiera per il sì (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – “Ci sono molti e legittimi motivi per schierarsi contro il taglio dei parlamentari, ma chi, come Forza Italia, ha, fin dalla sua nascita, sostenuto la battaglia dell’efficientamento della macchina pubblica e della riduzione dei costi e dell’invadenza della politica, con pragmatismo oggi non puo’ che sostenere il Si’ al referendum confermativo di settembre”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un intervento pubblicato da “Il Foglio”. Leggi su dire

