Referendum, Gelmini schiera Forza Italia per il Sì al taglio dei parlamentari. Ma da Baldelli a Malan propaganda per il No sui social (Di lunedì 17 agosto 2020) Mariastella Gelmini schiera il partito a favore del taglio dei parlamentari. Alcuni parlamentari veterani, come Lucio Malan ma pure Renato Brunetta e Simone Baldelli, fanno però propaganda per il no al Referendum sul tagliapoltrone. In mancanza di una posizione ufficiale del capo, cioè Silvio Berlusconi, Forza Italia va in ordine sparso in vista della consultazione referendaria del prossimo 20 e 21 settembre. D’altra parte il partito di Arcore non aveva mai votato in maniera esplicita contro la legge simbolo del Movimento 5 stelle in Parlamento: anzi quando nell’ottobre del 2019 la Camera aveva votato per ridurre i membri di Montecitorio (da 630 a 400 deputati) e Palazzo Madama ... Leggi su ilfattoquotidiano

PoliticaNewsNow : Gelmini: 'Forza Italia voterà Sì al referendum del 20 settembre' - Agenparl : REFERENDUM: GELMINI, FI PER IL SÌ, SARÀ LA FINE DELL’INCOMPETENZA AL POTERE - - LupoNolberto : Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari, ma SOLO se si potrà scegliere chi tagliare. Sputazzo Gasparri,… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Gelmini Referendum, Gelmini schiera Forza Italia per il sì al taglio dei parlamentari Il Fatto Quotidiano Referendum, Gelmini: Fi per sì, sarà fine incompetenza al potere

Roma, 17 ago. (askanews) - "Ci sono molti e legittimi motivi per schierarsi contro il taglio dei parlamentari, ma chi, come Forza Italia, ha, fin dalla sua nascita, sostenuto la battaglia dell'efficie ...

Caos Inps, Forza Italia 'licenzia' Tridico

“Domani, durante l’audizione del presidente dell’Inps presso la Commissione Lavoro della Camera, Forza Italia pretenderà di conoscere i nomi dei deputati coinvolti nella vicenda dell’uso improprio del ...

Roma, 17 ago. (askanews) - "Ci sono molti e legittimi motivi per schierarsi contro il taglio dei parlamentari, ma chi, come Forza Italia, ha, fin dalla sua nascita, sostenuto la battaglia dell'efficie ...“Domani, durante l’audizione del presidente dell’Inps presso la Commissione Lavoro della Camera, Forza Italia pretenderà di conoscere i nomi dei deputati coinvolti nella vicenda dell’uso improprio del ...