Razzismo, era nascosto in un armadio il ricercato tedesco arrestato dai carabinieri in provincia di Trento (Di lunedì 17 agosto 2020) È stato ritrovato chiuso dentro un armadio, in casa sua, mentre i suoi familiari cercavano di sviare l’attenzione dai militari arrivati per arrestarlo. È finita oggi l’avventura da fuggitivo di Peter Andreas Gassner, 32enne ricercato dalla polizia tedesca e destinatario di un mandato d’arresto europeo poiché condannato per comportamenti razzisti e xenofobi, nonché per aver utilizzato simboli di organizzazioni incostituzionali di matrice nazista. Gassner si stava godendo le vacanze in uno stabile in via Toldo 7, a Trambileno, nel Trentino, con la compagna e i famigliari, nascosto dall’alias di Markus Meier. Al momento dell’irruzione da parte dei carabinieri, l’uomo è stato trovato nascosto in un armadio mentre i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano

