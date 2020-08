Ravenna, arrestato psicoterapeuta per aver abusato della sua paziente (Di lunedì 17 agosto 2020) La donna si era affidata ai due per risolvere i suoi problemi sentimentali: un arresto con accusa di violenza sessuale aggravata. E’ stato arrestato un uomo di 42 anni, accusato di violenza sessuale aggravata anche di gruppo, mentre la sua compagna 34enne, risulta indagata ma a piede libero, per lo stesso reato, avendo partecipato, secondo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Drogata e abusata per giorni con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno. In due hanno convinto una donna a trasferirsi nella loro abitazione che si tro ...