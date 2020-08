Ram 1500 Trx - 702 CV per il nuovo pick-up americano (Di lunedì 17 agosto 2020) Il concetto di pick-up sportivo ha da sempre fatto rima con Ford F-150 Raptor, almeno fino a oggi: già, perché Ram, il marchio americano del gruppo FCA specializzato nei "mezzi da lavoro", ha presentato il nuovo 1500 Trx, un modello destinato a riscrivere la storia dei cassonati americani. Non tanto per la sua estetica, derivata dal 1500 già in commercio, o per le sue tecnologie di bordo, quanto per il suo propulsore, il V8 Hellcat di 6.2 litri già visto sui modelli più sportivi dei marchi Dodge e Jeep. E proprio questo otto cilindri sovralimentato consegna al nuovo Trx lo scettro di pick-up di serie più potente di sempre. Con 702 CV e 881 Nm di coppia, il 1500 Trx surclassa il Raptor di oltre 250 CV e la Casa ... Leggi su quattroruote

