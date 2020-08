Raccolta per Giulia, superato anche l’obiettivo dei 40mila euro (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha superato anche il secondo obiettivo, la quota 40mila, la Raccolta di fondi promossa sulla piattaforma “GoFundme” da Chiara Memoli in favore di Giulia Muscariello, l’amica che ha perso una gamba in un incidente stradale avvenuto, a Nocera a Inferiore, lo scorso 31 luglio. Un’auto alla guida della quale è risultata esserci una persona positiva su test per alcool e droga, le ha investite, mentre le due ragazze di Cava de’Tirreni erano sedute. Giulia avrebbe d’istinto scansato l’amica seduta con lei sul muretto, salvandola dall’impatto, senza riuscire però a mettere in salvo la sua gamba. La Raccolta, fatta di donazioni spontanee in risposta ... Leggi su anteprima24

GasperoniRobert : RT @SanMarino_RTV: Il Governo annuncia di voler aumentare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale - AngGbi1 : @MinutemanItaly Policlinico di Foggia, l'80% sono africani ricoverati per covid provenienti dal centro di raccolta… - esseasterisco : @JNightafter Questo vuol dire che il tuo account non è stato coinvolto in questa raccolta di dati con finalità ignote. Buon per te! - RaffaeleBello2 : @DrGregHouse73 Ci fosse una raccolta firme per STRAGE ??.. almeno sarebbe un segno -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta per Nuova raccolta rifiuti: “Necessaria per l’ambiente e l’economia circolare” BergamoNews.it Conto corrente, quanto mi costi? C'è chi non lo sa

Uno dei fattori fondamentali per scegliere la banca con cui aprire il conto corrente sono i costi: per esempio il canone fisso se presente, la carta di credito, gli importi addebitati per le singole o ...

È arrivata la conferma: l'Universo ha 13,8 miliardi di anni

Le analisi dell’Atacama Cosmology Telescope confermano le previsioni del modello cosmologico standard, e le rilevazioni del satellite Plank dell’Esa: l’Universo esiste da 13,8 miliardi di anni Quanto ...

Uno dei fattori fondamentali per scegliere la banca con cui aprire il conto corrente sono i costi: per esempio il canone fisso se presente, la carta di credito, gli importi addebitati per le singole o ...Le analisi dell’Atacama Cosmology Telescope confermano le previsioni del modello cosmologico standard, e le rilevazioni del satellite Plank dell’Esa: l’Universo esiste da 13,8 miliardi di anni Quanto ...