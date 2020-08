Qui, dove nacque Nostradamus: il lusso e la riservatezza di Saint-Remy-de-Provence (Di lunedì 17 agosto 2020) Sto pensando che non sempre il lusso in una struttura alberghiera o in un luogo corrisponde allo sfarzo, all'opulenza e alla grandezza. Il lusso è molto di più. Lo penso perché mi trovo in Provenza e qui il lusso fa rima con discrezione, riservatezza e raffinatezza. L'ideale per passare un Ferragosto lontani dalla calca e coccolati dalla tranquillità. Questa splendida cittadina, patria dei maestri cioccolatieri, va scoperta con calma passeggiando languidamente fra le botteghe artigiane, i viali ombrosi dei platani, le piazzette animate da suonatori di jazz e fontane gorgoglianti. Simbolo di questa filosofia è l'Hotel 5 stelle Le Saint Rémy: un'elegante struttura che gode di una posizione eccezionale nel cuore storico di ... Leggi su liberoquotidiano

Sto pensando che non sempre il lusso in una struttura alberghiera o in un luogo corrisponde allo sfarzo, all'opulenza e alla grandezza. Il lusso è molto di più. Lo penso perché mi trovo in Provenza e ...

