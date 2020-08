‘Quello che non so di lei’, trama e curiosità del film basato su ‘Da una storia vera’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Stasera 17 Agosto 2020 su Rai Tre ‘Quello che non so di lei’, il film del 2017 diretto da Roman Polanski e ispirato a una storia realmente accaduta. Rai Tre anche stasera, 17 Agosto 2020, ci regala un appuntamento con il grande cinema. Stavolta tocca addirittura a Polanski con il recente ‘Quello che non so di lei’, ispirato a una storia vera. Il film è del 2017 e si ispira al libro di Delphine de Vigan. La drammatica vicenda di un’autrice perseguitata da uno stalker è narrata in toni vividi e altamente drammatici, come nello stile del miglior Polanski. Anche se le situazioni non sono del tutto originali, il tema del “doppio” e delle ossessioni che attanagliano l’animo umano è trattato con maestria ed eleganza. Polanski ripropone situazioni ... Leggi su nonsolo.tv

