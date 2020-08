Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo esclusi fascia ionica tarantina e Salento (Di lunedì 17 agosto 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha diffuso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo esclusi fascia ionica tarantina e ... Leggi su noinotizie

