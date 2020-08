PSG, Tuchel emozionato: “E pensare che Nagelsmann era il mio scout…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Paris Saint-Germain-Lipsia sarà una semifinale storica per entrambi i club. Mai prima d'ora si erano spinti così avanti. I francesi sognano la vittoria finale, forti di una delle migliori squadre d'Europa, ma i tedeschi non intendono smettere di stupire. Tuttavia c'è anche un altro elemento sorprendente: i due allenatori, Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann si conoscono bene, dato che quest'ultimo è stato assistente del primo.SORPRESAL'elemento così sorprendente è stato sottolineato proprio dallo stesso Tuchel in conferenza stampa alla vigilia del match: "Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions. Ai tempi dell'Augsburg non avevamo un grande staff e siccome era sempre infortunato gli chiedemmo di fare lo scout. È incredibile giocare una semifinale di Champions ... Leggi su itasportpress

