Proroga reddito di emergenza, cambia il requisito economico (Di lunedì 17 agosto 2020) Tra e diverse novità introdotte dal Decreto Agosto, come avevamo già annunciato c’è anche la Proroga al reddito di emergenza.La misura, in favore ai nuclei familiare che si trovino in difficoltà economica, è stata, infatti, Prorogata per un altro mese.Proroga reddito di emergenzaLe condizioni di accesso restano sostanzialmente simili ma è necessario presentare nuova domanda per vedersi corrispondere la mensilità aggiuntiva del reddito di emergenza. La domanda deve essere presentata entro il 15 ottobre.L’articolo 23 del Decreto Agosto (DL 104/2020) richiede i seguenti requisiti per poter presentare domanda:i nuclei familiari non devono avere redditi nel mese di maggio 2020 che superano l’importo spettante di reddito di ... Leggi su pensioniefisco

